×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi 2 eksik!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Roma
Fenerbahçede Roma maçı öncesi 2 eksik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 12:20

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Roma ile karşılaşacak.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

Gözden Kaçmasınİsmail Kartalın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacakİsmail Kartal'ın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacak!Haberi görüntüle

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçede Roma maçı öncesi 2 eksik

2 EKSİK

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Gözden KaçmasınReal Madridin Inter galibiyeti sonrası Mourinho: Çılgın bir maçtıReal Madrid'in Inter galibiyeti sonrası Mourinho: 'Çılgın bir maçtı!'Haberi görüntüle

Fenerbahçede Roma maçı öncesi 2 eksik

LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, yarın forma giymesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek.

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynadı.

KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın kadrosunda önemli futbolcular yer alıyor. Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona "etkileyici" başlayan İtalyan temsilcisinin, 26 yaş ortalamalı kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunuyor.

Fransa Milli Takımı'ndan Manu Kone'nin yanı sıra yeni transfer Donyell Malen'in ön plana çıktığı Roma'nın kadrosunda Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç ve yetenkli oyuncular dikkati çekiyor. Kadronun tecrübeli ismi Paulo Dybala da bu sezon performansıyla göz dolduruyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Roma

BAKMADAN GEÇME!