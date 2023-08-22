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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci! Takımla çalıştı...

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#Fenerbahçe#Becao#Konferans Ligi
Fenerbahçede Rodrigo Becao sevinci Takımla çalıştı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 15:42

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında perşembe günü sahasında oynayacağı Twente maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün akşam Samsunspor ile oynanan mücadeleye ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

BECAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta sakatlanıp kenara gelen Rodrigo BECAO, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, yarın 17.00’de tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

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Saat 19.00’da yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası da basına açık olacak.

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#Fenerbahçe#Becao#Konferans Ligi

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