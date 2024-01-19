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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao gelişmesi

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#Fenerbahçe#Rodrigo Becao#Süper Lig
Fenerbahçede Rodrigo Becao gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 18:39

Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken Rodrigo Becao gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması ve çift kale maçlar yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BECAO TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao, ameliyat olmuştu.

Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

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#Fenerbahçe#Rodrigo Becao#Süper Lig

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