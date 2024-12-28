Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat edildi!

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Fenerbahçe'nin ligin 16. hafta maç takviminde sahasında ağırladığı maçın 76. dakikasında topu uzaklaştırmak isterken yerde kalan Becao sakatlık yaşamıştı. Tecrübeli stoper sedyeyle sahayı terk etmişti.
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini açıkladı.
İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Geçmiş Olsun Becão
Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."