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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ameliyat edildi!

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#FENERBAHÇE#Rodrigo Becao#Başakşehir
Fenerbahçede Rodrigo Becao ameliyat edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 13:57

Süper Lig 16. hafta maçında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Rodrigo Becao ameliyat oldu.

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Fenerbahçe'nin ligin 16. hafta maç takviminde sahasında ağırladığı maçın 76. dakikasında topu uzaklaştırmak isterken yerde kalan Becao sakatlık yaşamıştı. Tecrübeli stoper sedyeyle sahayı terk etmişti.

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini açıkladı.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

"Geçmiş Olsun Becão

Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

 

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#FENERBAHÇE#Rodrigo Becao#Başakşehir

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