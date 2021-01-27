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Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe’de Rizespor hazırlıkları 4 eksikle başladı!

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Fenerbahçe’de Rizespor hazırlıkları 4 eksikle başladı!
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 22’nci haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30’da başladı.

Hes Kablo Kayserispor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand’ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Rizespor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Fenerbahçe’de Rizespor hazırlıkları 4 eksikle başladı

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