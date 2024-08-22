Fenerbahçe'de Rize mesaisi sürüyor! Ferdi Kadıoğlu...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FERDİ KADIOĞLU TAKIMLA ÇALIŞTI

Takımdan ayrılacağı iddia edilen ve Brighton ile görüşmelerini sürdüren Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Premier Lig ekibi Brighton'un Fenerbahçe ve Ferdi Kadıoğlu ile anlaştığı ifade edilirken bu transferin hafta başında resmiyet kazanması bekleniyor.

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Transferin ardından Fenerbahçe'nin kasasına girmesi muhtemel rakam bonuslarla beraber 35 milyon euro olarak ifade ediliyor.