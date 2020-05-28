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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Riva gerçeği ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

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Fenerbahçe'de Riva gerçeği ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...
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12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig için çalışmalarını Riva'daki TFF Hasan Doğan Kamp Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'nin bu kararının sebebi ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, TFF’nin Riva Tesisleri’nde kampa, kaptan Emre Belözoğlu’nun talebiyle girdiği ortaya çıktı. Emre, izole ve daha sakin bir yer olduğu için burayı seçti.

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Samandıra Tesisleri yerine TFF’nin Riva Tesisleri’nde 1 haftalık kampa girmişti.

Buradaki tesis çalışanlarına ilk olarak koronavirüs testi uygulandı ve önceki gün çalışmalar başladı. Sarı-Lacivertliler’de bu kampın mimarının kaptan Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı. Emre, yönetimle görüşerek izole ve sakin olan Riva Tesisleri’nin kamp için ideal seçim olacağını söyledi. Ayrıca buranın, futbolcularının birçoğunun evine de yakın olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine yönetim, TFF ile iletişime geçerek tesislerin uygunluğunu sordu. Müsait olduğu bilgisi gelince, Riva Tesisleri’ndeki kamp başladı. (Fanatik)

Fenerbahçede Riva gerçeği ortaya çıktı Emre Belözoğlu...

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