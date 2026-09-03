Fenerbahçe'de rekor buhar oldu! Bilanço 45.5 milyon Euro

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Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe, Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi ve Kojo Oppong gibi isimleri kadrosuna kattı.

AYRILIKLAR CAN YAKTI

Fenerbahçe’nin yeni transferleri oldu. Yönetim için yeni yıldız getirmek kadar zor olan bir diğer konu, kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmaktı. Hem yabancı kontenjanı hem de maç bütçesini dengelemek için birçok isim gözden çıkarıldı. Sarı-Lacivertliler, bir bir ayrılık mesajlarını paylaştı. Ancak yakın zamanda transferleri için ciddi bedeller ödenen isimler, bedava gönderilmek zorunda kaldı.

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CENGİZ İÇİN REKOR VERİLDİ

Cengiz Ünder için 2023 yazında, dönemin kulüp rekoru olan 15 milyon Euro’luk bonservis bedeli ödendi. Cengiz, kontratını feshettikten sonra Çorum’a gitti. Sofyan Amrabat için kiralama ve bonservis bedeli olarak toplam 14 milyon Euro verildi. Faslı yıldız, son haftaya kadar sözleşmesinin feshedilmesini bekledi ve ardından aylar önce el sıkıştığı Ajax’a imza attı.

CARLOS KİRALIK GİTTİ

Son dönemin en tartışılan transferlerinden biri, 2025’in ocak ayında Aston Villa’dan 11.5 milyon Euro’ya gelen Diego Carlos olmuştu. Tecrübeli stoper, Fenerbahçe’de sadece 5 maça çıktı. Carlos, bedelsiz olarak Parma’ya kiralandı. Geçen sezonun devre arasında Samsunspor’dan 5 milyon Euro’ya alınan Anthony Musaba da yine karşılıksız şekilde kiralık olarak Norwich’in yolunu tuttu.

ÇAĞLAR VE BECAO EKLENDİ

Bu oyunculara, kiralama bedeliyle birlikte 10.5 milyon Euro’ya alınan Çağlar Söyüncü ve bonservisine 8.3 milyon Euro ödenen Becao’nun eklenmesi muhtemel.

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