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Fenerbahçe'de rekabet kızışacak, İsmail Kartal'ın seçim yapması zorlaşacak

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Emre Mor
Fenerbahçede rekabet kızışacak, İsmail Kartalın seçim yapması zorlaşacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 07:00

Cengiz Ünder ve Emre Mor’un iyileşip dönmesiyle İsmail Kartal’ın seçim yapması zorlaşacak. Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna 16 seri galibiyetle devam eden Fenerbahçe’de Cengiz Ünder ve Emre Mor’un sakatlıktan dönmeleriyle sağ kanatta rekabetin kızışması bekleniyor.

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Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Cengiz Ünder’in sakatlığını tamamen atlatarak dün takıma katılması başta İsmail Kartal olmak üzere tüm teknik heyeti sevindirdi. Zimbru maçında ayak bileği döndüğü için formasından uzun süre ayrı kalan Emre Mor da saha ve top çalışmalarına başlamıştı.

HÜCUM GÜCÜ DE ARTACAK

İki yıldız oyuncunun dönüşüyle birlikte sağ kanatta tatlı bir rekabet yaşanması bekleniyor. Üç A milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Emre Mor ve Cengiz Ünder’in hazır olmasıyla sarı lacivertli ekipte rekabet kaliteyi yukarı çekecek ve takımın hücum gücü de artacak.

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SZYMANSKi’NiN ALTERNATiFi iRFAN

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci’yi Szymanski’nin alternatifi olarak düşünüyor. Kartal bu iki ismi dönüşümlü olarak orta sahada oynatacak. Bu arada diğer sakatlar King ve Djiku’nun bu hafta yapılacak Hatayspor maçı hazırlıklarına katılarak, gelecek pazar günkü karşılaşmada forma giyecek seviyeye gelebilecekleri ifade ediliyor.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Emre Mor

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