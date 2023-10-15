Fenerbahçe'de rekabet kızışacak, İsmail Kartal'ın seçim yapması zorlaşacak

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Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Cengiz Ünder’in sakatlığını tamamen atlatarak dün takıma katılması başta İsmail Kartal olmak üzere tüm teknik heyeti sevindirdi. Zimbru maçında ayak bileği döndüğü için formasından uzun süre ayrı kalan Emre Mor da saha ve top çalışmalarına başlamıştı.

HÜCUM GÜCÜ DE ARTACAK

İki yıldız oyuncunun dönüşüyle birlikte sağ kanatta tatlı bir rekabet yaşanması bekleniyor. Üç A milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Emre Mor ve Cengiz Ünder’in hazır olmasıyla sarı lacivertli ekipte rekabet kaliteyi yukarı çekecek ve takımın hücum gücü de artacak.

SZYMANSKi’NiN ALTERNATiFi iRFAN

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci’yi Szymanski’nin alternatifi olarak düşünüyor. Kartal bu iki ismi dönüşümlü olarak orta sahada oynatacak. Bu arada diğer sakatlar King ve Djiku’nun bu hafta yapılacak Hatayspor maçı hazırlıklarına katılarak, gelecek pazar günkü karşılaşmada forma giyecek seviyeye gelebilecekleri ifade ediliyor.

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