×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Rangers maçı sonrası ayrılık resmen açıklanacak! Yeni takımı...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Cenk Tosun#Japonya
Fenerbahçede Rangers maçı sonrası ayrılık resmen açıklanacak Yeni takımı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 15:02

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor. Deneyimli forvet, Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds'a imza atıyor. Resmi açıklamanın Rangers maçı sonrası yapılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katıp 2 yıllık sözleşme imzaladığı Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde beklediği süreleri bulamamıştı.

CENK TOSUN JAPONYA'YA GİDİYOR

Düzenli forma giymek isteyen Cenk Tosun için geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir transfer ihtimali doğmuştu. Japon ekibi Urawa Red Diamonds, tecrübeli golcü için resmi adımları atmaya başlamıştı.

Gözden KaçmasınKatalan medyasından Arda Güler için sürpriz transfer iddiası Türk yıldızın kiralık gideceği olası adres belli olduKatalan medyasından Arda Güler için sürpriz transfer iddiası! 'Türk yıldızın kiralık gideceği olası adres belli oldu'Haberi görüntüle

BİRKAÇ GÜN SONRA RESMİYET KAZANACAK

Fanatik'in haberine göre Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'den sonra Cenk Tosun'la da tüm şartlarda anlaşma sağladı. Transferin resmiyete kavuşması için yasal prosedürler, oyuncunun çalışma ve oturum izni gibi detaylar çözülüyor.

Cenk Tosun transferinin Rangers maçından birkaç gün sonra resmiyete dökülmesinin beklendiği haber detayında yer aldı.

Fenerbahçede Rangers maçı sonrası ayrılık resmen açıklanacak Yeni takımı...

Haberin Devamı

Bu sezon 17 maça çıkıp sadece 283 dakika sahada kalan Cenk Tosun 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Cenk Tosun#Japonya

BAKMADAN GEÇME!