Fenerbahçe'de Rami ve Falette sahaya!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sakatlıklar nedeniyle Jailson ve Dirar gibi kendi mevkileri dışında görev alan oyuncularla yola devam etmek zorunda kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın kupadaki Kırklarelispor maçında yeni bir kurgu deneyecek.

Yanal savunmada, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Adil Rami ile yeni transfer Simon Falette’e şans vererek ikilinin son durumlarını görmeyi planlıyor.

Yanal’ın ayrıca, Hasan Ali’nin sakatlanmasıyla orijinal mevkisi olmayan sol beke kaydırılan ve gerek Başakşehir gerek Trabzonspor maçlarında hatalar yaparak yorgunluk sinyalleri veren Nabil Dirar’ı dinlendirerek sol bekte Deniz Türüç’e forma vermesi bekleniyor.