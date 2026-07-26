Fenerbahçe'de Rafael Leao operasyonu! Transfer için Milano'ya gidiliyor

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Yeni sezon öncesi kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, kanat hattına da takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin, Milan forması giyen Rafael Leao için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

İTALYA'YA GİDECEKLER

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, gelecek hafta Milano'ya bir temsilci göndererek Portekizli yıldızın transfer şartlarını masaya yatıracak.

GALATASARAY DA İSTEDİ

Haberde, Leao için ilk teması Galatasaray'ın kurduğu ve oyuncuya yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde maaş teklif ettiği belirtildi. Ancak Fenerbahçe'nin daha yüksek mali gücü sayesinde transfer yarışında öne geçtiği ifade edildi.

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İddiaya göre Milan, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için yaklaşık 40 milyon euro talep ediyor.

Leao'nun yıllık 5,5 ila 7 milyon euro arasında bulunan maaşı nedeniyle İtalyan ekibinin oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı aktarıldı.

TÜRKİYE CEVABI

Geçtiğimiz gün DAZN Portugal tarafından yapılan haberde, Leao’nun “Türkiye’de imza atmaya çok yakın olduğu” öne sürülmüştü.

Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Leao da sessizliğini bozdu ve paylaşımın altına “Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim.” yorumunda bulundu.

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PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Milan formasıyla 50 resmi maça çıkan Rafael Leao, 13 gol atarken 13 de asist yaptı.

RAFAEL LEÃO'NUN KARİYERİ

Rafael Leão, Sporting CP altyapısında yetiştikten sonra 2016-2017 sezonunda kulübün B takımında forma giydi. Bu dönemde oynadığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekerek A takım seviyesine yükseldi. 2017-2018 sezonunda Sporting CP A takımında profesyonel karşılaşmalara çıktı.

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2018 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC'ye transfer olan Leão, Fransa'daki sezonunda 24 maçta 8 gol kaydetti. Bu performansının ardından 2019 yılında yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle AC Milan'a transfer oldu.

AC Milan kariyerinde takımın hücum hattında önemli görevler üstlenen Leão, 2021-2022 sezonunda kulübün Serie A şampiyonluğu yaşadığı dönemde kadroda yer aldı. Aynı sezon gösterdiği performansla Serie A'da Sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı.

Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Rafael Leão, 2016 yılında Portekiz U17 Milli Takımı ile Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazandı. 2021 yılından itibaren Portekiz A Milli Takımı'nda görev alan futbolcu, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlarda ülkesinin kadrosunda yer aldı.