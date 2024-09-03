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Fenerbahçe'de Rade Krunic'in yeni takımı açıklandı

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#Fenerbahçe#Rade Krunic#Transfer
Fenerbahçede Rade Krunicin yeni takımı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 22:20

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden Rade Krunic, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı kontenjanından bir isimle daha yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye transfer olan Krunic, Kızılyıldız ile anlaşma sağladı.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1'i de Süper Lig olmak üzere 4 kez sahaya çıktı.

Krunic, geçtiğimiz sezon ise 18 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Bosna Hersekli orta saha, Fenerbahçe'de toplam 22 maça çıkarken, 1 asist yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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Sarı-lacivertliler son olarak Luan Peres'in ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti.

 

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#Fenerbahçe#Rade Krunic#Transfer

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