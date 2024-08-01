Fenerbahçe'de Rade Krunic paniği: Yerine bir takviye yapılacaktır

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Fenerbahçe, İsviçre’nin Lugano takımıyla oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rakibini eleyip bir üst tura geçse de orta sahada Rade Krunic’in kötü performansı ve Fred’in 1 ay sürmesi beklenen sakatlığı teknik heyeti ve yönetimi acil çözüm arayışına yöneltti. Krunic’in, İsmail Yüksek ve Fred’in yokluğunda alternatif olabilecek bir performans sergileyememesi sarı lacivertlilerde orta sahada ciddi bir problem olarak ortaya çıktı. Şimdi Fenerbahçe’de Rade Krunic ile devam edilmeli mi yoksa orta sahaya transfer mi yapılmalı konusu tartışılıyor.

GEÇEN SENEDEN BU YANA SERGİLEDİĞİ PERFORMANS HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Geçen yıl teknik direktör İsmail Kartal’ın Milan’dan ısrarla alınmasını istediği Boşnak futbolcu uzun süren uyum problemi nedeniyle bir türlü istenilen seviyeye çıkamamıştı. Bu süreçte sergilediği kötü performans yüzünden taraftarla arası iyice açılan ve istenmeyen oyuncu durumuna düşen Krunic’teki düşüşün sürdüğü iki Lugano maçında net olarak görüldü. Kadıköy’deki rövanşta yaptığı pas hataları nedeniyle topu her aldığında tribünlerden tepki alırken 41. dakikada müsait pozisyonda takım arkadaşı yerine topu taca atması bardağı taşıran son damla oldu.

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MOURİNHO MAÇ SONU SAHİP ÇIKTI AMA ARTIK FORMA GİYME ŞANSI DÜŞÜK

Mourınho maç sonu “Bu tarz tepkiler olduğu zaman bu tarz tepkilerin hepimize yapıldığını hissediyoruz. Taraftardan herkesi desteklemelerini istiyorum” diyerek oyuncusuna sahip çıktı. Ancak 2. yarıya Krunic-Mert Hakan değişikliği ile başlayıp bu hamle de sahaya olumlu yansıyınca Boşnak oyuncunun yetersiz olduğu fikri tüm yorumlarda öne çıktı. Portekizli teknik adamın Lille maçlarında Fred’in yokluğunda İsmail Yüksek-Mert Hakan ikilisiyle devam etmesi bekleniyor. Ancak kalıcı çözümün bu bölgeye acil transfer yapılması olduğu ve arayışların hızlandığı öğrenildi.

UĞUR MELEKE

Krunic, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe’nin zayıf karnı görünümündeydi. Hatta bir yazımda “Sorun Fred’sizlik olduğu kadar Krunic’lilik” diye belirttiğimi de anımsıyorum. Elbette Boşnak futbolcunun Milan kariyerine saygı duyuyorum ama bazen bir oyuncunun bir kulüple kimyası uyuşmayabiliyor, dizleri titreyebiliyor. Krunic-Fenerbahçe ilişkisi de başından beri tutmamış bir kimya. Lugano maçında 41’de verdiği kötü pas sonrası hem kendisi demoralize oldu hem de tribünler ıslıkladı. Bu artık bence tüm Krunic olayının özeti hükmünde. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe’nin Crespo ve Lincoln gibi önemli kulübe seçeneklerini gönderip Krunic’e gereğinden fazla güvenmesi başlarına iş açtı. Bu sezon aynı hatayı tekrarlayacaklarını sanmıyorum. Krunic’in yerine merkez orta sahaya bir takviye yapacaklardır bence.

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GÜNTEKIN ONAY

Fenerbahçe’nin Krunic iyi de olsa; Fred sağlıklı ve fit olsa dahi orta alanda güçlü, teknik ve deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı var. Kaldı ki taraftarın gözünde Krunic’in kredisi kalmadı. Geçen sezonki takım 99 puan ve 99 gol ile ofansif bölgede sorun yaşamadı. Geçen sene 2 sorun vardı: ilki Fred’in yokluğunu dolduracak bir orta saha ve savunma hattındaki 4’lüde bir süreklilik yakalayamamak. Bu sezon şu ana kadar yapılan transferler bu eksikleri giderecek doğrultuda değil.