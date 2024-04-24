Fenerbahçe'de penaltı isyanı soyunma odasından dışarıya taştı

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Fenerbahçe’nin Sivas karşısında 90+4’te VAR uyarısıyla gelen penaltıyla 2 puan kaybedip şampiyonluk yolunda yara alması sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasında isyanına yol açtı.

Sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında defalarca penaltı pozisyonunu izledi. Pozisyonun penaltı olmadığını ifade eden başta İsmail Kartal olmak üzere; İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, teknik ekipteki diğer isimlerin soyunma odasındaki tepkisi koridorlarda çınladı.

EN CAN ACITAN KARAR

İsmail Kartal sezon boyunca aleyhlerine birçok hakem ve VAR kararı ile karşılaştıklarını belirtirken penaltıya tepkisi şu sözlerle dile getirdi: “Sivas’taki en can acıtan ve skandal kararlardan biriydi. Böyle penaltı verilmez. Manaj’a müdahale geldiği anda pozisyon sona eriyor, top oyundan çıkıyor. Manaj, Livakovic’in temas ettiği değil diğer ayağını tutuyor. Sezon içerisinde böyle birçok pozisyonda devam kararı verildi.

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Kararlarda standart yok, bizim maçlarda çıkan kartlar, aleyhimize verilen hakem ve VAR kararları. Biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Ancak biz sahada adaleti göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARA YOL AÇAN KARAR

Sivasspor-Fenerbahçe maçında 88. dakikada Rey Manaj’ın yerde kaldığı pozisyonda VAR uyarısı sonrası monitöre giren hakem Cihan Aydın 90+4’te penaltı noktasını gösterirken büyük tartışmalara neden olan o andaki konuşmalar ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 33. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını dün açıklarken, Sivas’ta hakem Cihan Aydın ve Alman VAR hakemi Benjamin Brand arasında şu diyaloglar yaşandı:

POTANSİYEL PENALTI İÇİN DAVET

VAR (BENJAMIN BRAND): “Benjamin konuşuyor. Kalecinin hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var, şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme göstereceğim.”

Cihan Aydın: “Buğra, geliyorum incelemeye.”

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AVAR (BUĞRA TAŞKINSOY): “Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor potansiyel bir penaltı için.”

İRFAN SAKİN, KART GÖRME! BİR ÇEKİLİN YA

C.A: “İrfan (Can Kahveci) sakin, İrfan sakin kart görme. Djiku bekle. Serdar (Dursun) bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin.”

VAR: “Cihan oradaysan, duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam.”

C.A.: “Tamam teması gördüm.”

VAR: “Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.”

C.A.: “Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.”

VAR: “Onaylıyorum.”

AYAĞIM YERDE SABiT MÜDAHALEM RAKiBiN VURUŞUNU ENGELLEMiYOR

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F.Bahçe Kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen pozisyonu anlattı:

“Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor.”