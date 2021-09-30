Fenerbahçe'de Pelkas'tan taraftar vurgusu! "Onlara çok daha fazlasını vermeliyiz"

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Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Pelkas'ın açıklamaları;

Taraftarların sevgisine karşılık vermek istiyoruz. Biz beraberiz, bir takımız. Eğer savaşırsak, iyi sonuçların geleceğini düşünüyoruz. Onların sevgisine cevap vermeliyiz. Onlara çok daha fazlasını vermeliyiz. 3-0 biten maçın sonrasında böyle bir destek vermeleri çok güzel, önemli. Beraberce hedeflerimiz için çalışacağız.