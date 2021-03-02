Fenerbahçe'de Pelkas'ın Trabzonspor'a attığı goldeki şutun hızı ortaya çıktı!

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Dimitrios Pelkas'ın galibiyeti getiren şık golü oldu.

Fenerbahçe karşısında 5 net kurtarış yapan ve Yunan futbolcunun golüne kadar haftalardır kalesine gelen 17 şutun tamamını kurtaran Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı uzak mesafeden çaresiz bırakan vuruşun yankıları sürüyor.

25 METREDEN SAATTE 113 KM HIZLA GELEN GOL

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yer alan beIN Teknik isimli programda Dimitrios Pelkas'ın golü masaya yatırıldı. Ekrana yansıyan analize göre; Yunan futbolcu şutunu yaklaşık 25 metreden çekti ve meşin yuvarlak saatte 113 km hızla ağlarla buluştu.

Programın yorumcularından Önder Özen, Yunan futbolcunun golünü analiz ederken öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun çalımına ayrı bir parantez açtı ve üretilen skorun mimarının genç oyuncunun çalımı olduğunu söyledi.

ÖNDER ÖZEN PELKAS'IN GOLÜ İÇİN NE DEDİ?

"Berat Özdemir cepheyi kapatıyor ve Ferdi Kadıoğlu'nu çizgiye yönlendirmeye çalışıyor. Ama çalım işi çözüyor. Ferdi dönüş çalımını atıyor, kapalı cephede açıyı buluyor. Atalanta'nın topu çizgiden çıkarıp ortaya gelmesi gibi... Fenerbahçe'nin öyle bir planı yok, bu spontane gelişiyor. Orada çalım olmasa bu resim çıkmayacak ortaya. Bu rastlanın mimarı, Pelkas'ın süper şutuna rağmen Ferdi'nin çalımı..."

DEPLASMANLARI SEVİYOR

Yunan futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 5 gol 5 asist yaparken, Fenerbahçe’de en fazla gole katkı sağlayan futbolcu oldu. Pelkas, toplamda attığı 5 golün 4’ünü ve yaptığı 5 asistin 4’ünü deplasman maçlarında gerçekleştirdi.

MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Trabzonspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Pelkas, “Bizim açımızdan zor bir maçtı ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum ve gol attığım için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak, perşembe günü de galibiyetle yolumuza devam etmeliyiz. Hedefimize maç maç bakmamız gerekiyor. Ben de kendi açımdan elimden gelenin en iyisini sergilemem gerekiyor. Kendimizi daha çok geliştirmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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