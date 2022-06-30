Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’de Pelkas, Tisserand ve Zajc'a teklifler var! - Transfer Haberleri

#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus
Fenerbahçe’de Pelkas, Tisserand ve Zajca teklifler var - Transfer Haberleri

Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için bir yandan Jesus’un raporunu beklerken bir yandan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Haberin Devamı

Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe’de bu sayının 12’ye düşürülmesi hedefleniyor.

Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12’ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

Edinilen bilgiye göre Zajc'a 6 milyon, Pelkas'a 4, Tisserand'a ise 3 Euro’luk teklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi’nden olması da dikkat çekti.

Fenerbahçe kanadı ise bu konuda acele etmiyor.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe, Emre Morda mutlu sona ulaştı Anlaşmanın detayları ve sürpriz takas...Fenerbahçe, Emre Mor'da mutlu sona ulaştı! Anlaşmanın detayları ve sürpriz takas...Haberi görüntüle

Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon euronun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus’un raporunu bekleyecek.

Geçen sezon pek şans bulamayan ve oynadıkları bölgede alternatifleri çok olan Pelkas ve Tisserand’ın elden çıkarılması ise Zajc’a oranla daha kuvvetli.

Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta’yı da Jesus’un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Pelkas, Tisserand ve Zajca teklifler var - Transfer Haberleri

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus

BAKMADAN GEÇME!

Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly
Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly
Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig