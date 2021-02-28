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GeriFutbol Fenerbahçe'de Pelkas: "Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız"
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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2021 - 21:21 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Pelkas: "Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız"

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Fenerbahçe'de Pelkas: "Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız"
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Pelkas, karşılaşmayı değerlendirdi.

Trabzonspor galibiyetinin anlamlı olabilmesi için Antalyaspor karşılaşmasını da kazanmaları gerektiğini belirten Pelkas, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. İyi oynadık. İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduk. İkinci yarının ilk 20 dakikasında da iyiydik. Maçı hak ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Takımıma yardım ettim. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız." diye konuştu.

Fenerbahçede Pelkas: Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız

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