Fenerbahçe'de Pelkas 4 hafta yok! İrfan Can sahaya

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Yunan oyuncu, “Omzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim” dedi.

Teknik direktör Vitor Pereira, Pelkas’ın yerine büyük olasılıkla İrfan Can’a şans verecek.

Adalesindeki ağrılar nedeniyle 2 gündür idmana çıkmayan Enner Valencia da Adana Demirspor maçında riske edilmeyecek. Bu oyuncunun yerine ise Serdar Dursun’un forma giymesi bekleniyor.

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