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GeriFutbol Fenerbahçe'de Pelkas 4 hafta yok! İrfan Can sahaya
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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Pelkas 4 hafta yok! İrfan Can sahaya

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Fenerbahçe'de Pelkas 4 hafta yok! İrfan Can sahaya

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu. Yunan oyuncunun yerine formayı İrfan Can Kahveci alacak.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Yunan oyuncu, “Omzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim” dedi.

Teknik direktör Vitor Pereira, Pelkas’ın yerine büyük olasılıkla İrfan Can’a şans verecek.

Adalesindeki ağrılar nedeniyle 2 gündür idmana çıkmayan Enner Valencia da Adana Demirspor maçında riske edilmeyecek. Bu oyuncunun yerine ise Serdar Dursun’un forma giymesi bekleniyor.

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Fenerbahçede Pelkas 4 hafta yok İrfan Can sahaya

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