Fenerbahçe'de Pelkas 3 hafta yok, gözler Mesut Özil'de!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sahalardan 3 hafta uzak kalması beklenen Pelkas, Hatay, G.Saray ve kupadaki Başakşehir maçlarını kaçıracak.

Bu gelişmenin ardından “Pelkas olmadığı için Mesut Özil daha erken oynayabilir mi?” sorusu akıllara geldi. 4 gündür takımla çalışan Mesut, kendisini iyi hissederse G.Saray karşısında oynayacak.