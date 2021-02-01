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GeriFutbol Fenerbahçe'de Pelkas 3 hafta yok, gözler Mesut Özil'de!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Pelkas 3 hafta yok, gözler Mesut Özil'de!

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Fenerbahçe'de Pelkas 3 hafta yok, gözler Mesut Özil'de!
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Fenerbahçe'de, Rize maçında sakatlanan Pelkas’tan kötü haber geldi. Yunan yıldızın adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sahalardan 3 hafta uzak kalması beklenen Pelkas, Hatay, G.Saray ve kupadaki Başakşehir maçlarını kaçıracak.

Bu gelişmenin ardından “Pelkas olmadığı için Mesut Özil daha erken oynayabilir mi?” sorusu akıllara geldi. 4 gündür takımla çalışan Mesut, kendisini iyi hissederse G.Saray karşısında oynayacak.

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