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Fenerbahçe'de Pelkas 3 hafta yok, gözler Mesut Özil'de!
Fenerbahçe'de, Rize maçında sakatlanan Pelkas’tan kötü haber geldi. Yunan yıldızın adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
Spor Arena / Süleyman ARAT - Sahalardan 3 hafta uzak kalması beklenen Pelkas, Hatay, G.Saray ve kupadaki Başakşehir maçlarını kaçıracak.
Bu gelişmenin ardından “Pelkas olmadığı için Mesut Özil daha erken oynayabilir mi?” sorusu akıllara geldi. 4 gündür takımla çalışan Mesut, kendisini iyi hissederse G.Saray karşısında oynayacak.
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