Fenerbahçe'de parlat-sat dönemi

Altay, Ozan, Zajc ve Muriç’i yüksek rakamlara satarak, hem takımı hedefe ulaştıracak hem de ‘kâr’ ettirecek yeni oyuncular almayı planlıyor...

Bir süredir maddi sorunlar yaşayan, koronavirüs salgınına bağlı olarak liglere ara verilmesiyle birlikte, tüm rakipleri gibi sıkıntıya giren F.Bahçe elindeki önemli isimleri satıp, gelecek vaat eden isimleri kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Rabotnicki’den 2017’de 295 bin Euro’ya aldığı Eljif Elmas’ı iki yıl sonra 17.5 milyon Euro’ya Napoli’ye satan sarı lacivertli ekip, uygun maliyetle aldığı önemli isimleri benzer şekilde satıp gelir elde etmek istiyor. İşte F.Bahçe’nin Avrupa vitrinine sunacağı isimler...

Altay’a dev liglerden talip var

Altay Bayındır: Ankaragücü’nden 1.5 milyon Euro’ya alınan Altay’ın yan toplardaki eksikliğini giderdiğinde Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

Bundesliga ve Premier Lig’den takımlarından bazılarının genç eldivenle ciddi anlamda ilgilendiği biliniyor. F.Bahçe Altay’dan 10-15 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.

Miha Zajc: Bir türlü aradığı şansı bulamamasına rağmen Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Sloven futbolcu Miha Zajc’ın 7-8 milyon Euro’ya satılması öngörülüyor.

Ozan’dan 10-15 milyon Euro gelir

Ozan Tufan: Özellikle ilk yarıdaki performansı çok beğenilen Ozan Tufan da bir süredir Avrupa kulüplerinin takibinde. Menajerlerin lige verilen arada fazla kilolarından kurtulmasını istediği Ozan’ın kulübe 10-15 milyon Euro arasında bir gelir

getirmesi umut ediliyor.

Jaılson: Alışık olmadığı stoper mevkiinde inişli çıkışlı bir sezon geçiren Jailson da teklif gelirse satılacak. Menajerleri, Brezilyalı genç oyuncuyu 7-8 milyon Euro’ya Avrupa kulüplerine verme çabasında.

TRANSFERiN GÖZDESi VEDAT MURiÇ

Vedat Muriç: Attığı goller ve hırslı futboluyla kısa sürede adından söz ettirerek transfer piyasasında öne çıkan Kosovalı yıldız için İtalya ve İngiltere takımlarından teklifler geldiği menajerler aracılığıyla basına sızdırılıyor. Fenerbahçe yönetiminin de hem futbolcunun önünü açmak hem gelir elde etmek için bu transfere sıcak bakabileceği edinilen bilgiler arasında. Rize’den 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen Vedat’tan 15 ila 20 milyon Euro arasında bir gelir umuluyor.