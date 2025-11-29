Fenerbahçe'de parlama sırası Yiğit Efe Demir'de! Hikayesi Arda Güler ve Yusuf Akçiçek'le pek çok ortak nokta barındırıyor

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak üst sıralara tırmanma şansını ertelemenin üzüntüsünü yaşayan Fenerbahçe, bu maçta ilk kez 11’de forma giyen Yiğit Efe Demir’in mükemmel performansıyla teselli buldu. Jayden Oosterwolde’nin sarı kart cezalısı ve Çağlar Söyüncü’nün sakat olması nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco’nun ilk 11’de sahaya sürdüğü 21 yaşında ve 1.94 metre boyundaki genç stoper, zamanlaması, yerinde müdahaleleri, hava toplarındaki başarısı ve yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekti.

PAS İSABET ORANI YÜZDE 94.5

Girdiği 10 ikili mücadelenin 6’sından galip ayrılan Yiğit Efe, 8 hava topunun 5’ini kazanırken, attığı 55 pasın 52’sinde isabet sağlayarak yüzde 94.5 gibi yüksek bir yüzde yakaladı. Maçın 76. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan genç savunmacı, taraftarların alkışları arasında sahayı terk etti. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ve övgü alan ismi olan Yiğit Efe’nin hikayesi Fenerbahçe’nin son 3 yılda yüksek bedeller karşılığında yurt dışına ihraç ettiği Arda Güler ve Yusuf Akçiçek’le pek çok ortak nokta barındırıyor.

Haberin Devamı

İSTANBUL'DA DOĞDU, ALTINORDU KEŞFETTİ

2 Ağustos 2004’te İstanbul’da dünyaya gelen Yiğit Efe Demir, amatör lig takımlarından Hürriyet Gücü’nde forma giyerken Altınordu’nun yetenek avcıları tarafından keşfedilip 2017’de İzmir kulübünün altyapısına dahil edildi. 3 yıl burada eğitim gördükten sonra 2020’de Fenerbahçe U16 takımına transfer edilen Yiğit Efe, 2023-24 sezonunu Gençlerbirliği’nde, 2024-25’i de Karagümrük’te kiralık olarak geçirdi. Kırmızı siyahlı kulüpte 37 maçta forma giyerek takımın Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olan genç futbolcu, sezon bitiminde Fenerbahçe’ye geri döndü.

TEMMUZDA 5 YILLIK SÖZLEŞME YENİLEDİ

Sezon boyu kendisini takip eden antrenörlerin olumlu rapor vermesiyle 2024 Temmuz’unda 5 yıllık sözleşme imzalanan Yiğit Efe Demir, eski teknik direktör Jose Mourinho’nun da beğenisini kazanınca A takım kadrosunda tutuldu. Sakat veya cezalı futbolcuların yokluğunda Ferencvaros maçında ilk 11’de oynayan genç stoper, sergilediği futbolla kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Fenerbahçe altyapısının gurur kaynakları arasında yer alan Yiğit Efe; 2023’te 20+10 milyon Euro’ya Real Madrid’e satılan Arda Güler’in ve bu yaz 22 milyon Euro’ya Al-Hilal’a giden Yusuf Akçiçek’in oda arkadaşı idi.

Haberin Devamı

RİZE MAÇINDAN SONRA ÖĞRENDİ

Rizespor'la oynanan Süper Lig maçı dönüşündü uçakta Yiğit Efe'nin yanına gelen Domenico Tedesco genç oyuncuya "Hazır ol, Frençvaroş maçında seni ilk 11'de oynayacağım" dedi. Tedesco'nun genç yıldızın performansından çok memnun olduğu ve fırsat geldikçe kendisini yavaş yavaş takıma monte etmeyi planladığı öğrenildi. Frençvaroş maçında sakatlanarak oyundan çıkmasının yaşadığı kas spazmından olduğu, uzun süredir maç ritmi yaşamayan oyuncularda bu tür spazmların olduği ancak şu an sağlıklı olup bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.

Arda Güler, F.Bahçe’de iken en yakın arkadaşı olan Yiğit Efe için sosyal medyadan, “Maşallah kardeşim benim, daha nice hayallerine” mesajını yayımladı.

Haberin Devamı

ARDA'NIN İMZASINDA AĞLAMIŞTI

Dereağzı ve Samandıra tesislerinde yıllarca aynı odayı paylaşan Yiğit Efe, Arda ve Yusuf o kadar yakın arkadaşlar ki, ailelerinin onayıyla birbirlerinin evlerinde yatılı kalıyordu. Yiğit Efe’nin Arda Güler’in Real Madrid’e imza attığı anı gözyaşları içinde izlediği anın görüntüleri de sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı. Saha içindeki agresif görüntüsünün aksine saha dışında efendiliği ve çalışkanlığı ile takımın en sevilen isimlerinden biri olan Yiğit Efe; kendisine forma şansı gelmeyeceğini bildiği halde rakip forvetlerin özelliklerini detaylı bir şekilde çalışmasıyla biliniyor.

Haberin Devamı