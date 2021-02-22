Fenerbahçe'de Ozan Tufan'un Hüseyin Göçek'e tepkisi: Mahvediyorsun bizi ya

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Göztepeli oyuncuların abartılı vakit geçirdiğini iddia ederek Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.



İlk yarının son dakikalarında Ozan Tufan Göçek'e "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleriyle serzenişte bulundu. Ozan'ın bu sözleri yayıncı kuruluş mikrofonlarından duyuldu.

GUSTAVO'NUN YOKLUĞUNDA YÜK BİNDİ

Luiz Gustavo'nun sakatlığı Fenerbahçe'de sahada defansif açıdan olumsuz sonuçlar doğururken bu bölgede forma giyen Jose Sosa ve Ozan Tufan'a da ekstra yük bindi. Ozan'ın geçmiş maçlara göre hücum etkinliği daha az oldu

TRANSFERİN GÖZDESİ

Ozan Tufan, yaz transfer dönemiyle birlikte bir kez daha transferi en fazla konuşulacak isim olacak. Transfer döneminin son günü Crystal Palace'tan gelen teklifi değerlendiren Fenerbahçe Yönetimi, Ozan Tufan için önerilen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti. 25 yaşındaki Ozan Tufan'ın bonservis bedelini 14 milyon euro olarak belirleyen Fenerbahçe, bu yaz EURO 2020'den önce milli futbolcunun satışını gerçekleştirmek istemiyor.

