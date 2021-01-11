Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı rakım çarptı

Erzurumspor'u 3 golle geçerek zirveye ortak olan Fenerbahçe'de futbolcular, karşılaşma sonrası kulüp televizyonuna konuştu.

Erzurum'daki rakıma dikkat çeken Ozan Tufan, "Soyunma odasında büyük coşku vardı ama hatırlamıyorum hiçbir şeyi, rakım bizi çok bozdu." şeklinde konuştu. Ozan'ın bu sözleri takım arkadaşlarına güldürdü.

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