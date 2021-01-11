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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 19:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı rakım çarptı

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Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, Erzurumspor maçı sonrası takım otobüsünde FB TV'ye konuştu. Erzurum'daki yüksek rakımın kendilerini etkilediğini belirten Ozan, "Hiçbir şeyi hatırlamıyorum, rakım bizi çok bozdu" dedi.

Erzurumspor'u 3 golle geçerek zirveye ortak olan Fenerbahçe'de futbolcular, karşılaşma sonrası kulüp televizyonuna konuştu.

Erzurum'daki rakıma dikkat çeken Ozan Tufan, "Soyunma odasında büyük coşku vardı ama hatırlamıyorum hiçbir şeyi, rakım bizi çok bozdu." şeklinde konuştu. Ozan'ın bu sözleri takım arkadaşlarına güldürdü.

Fenerbahçede Ozan Tufanı rakım çarptı

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