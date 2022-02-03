Fenerbahçe'de Ozan Tufan yuvaya döndü!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
G.Sarayın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu İşte transferin hikayesi...G.Saray'ın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu! İşte transferin hikayesi...#Transfer
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’da#Trafik Sigortası
MHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsunMHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsun#At Harası
Dikkat Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanlarıDikkat! Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanları#Metaverse
Aşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadıAşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadı#Koronavirüs
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıladan evlilik açıklamasıİlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik açıklaması!#İlker Kaleli
İrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
Dönüşüm kredisi 400 bin TL olduDönüşüm kredisi 400 bin TL oldu#Kentsel Dönüşüm
Omikron’da çember daralıyorOmikron’da çember daralıyor#Omicron
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Ozan Tufan yuvaya döndü!

#Transfer#Fenerbahçe#Ozan Tufan
Fenerbahçede Ozan Tufan yuvaya döndü
Süleyman Arat

Yeniden sarı lacivertli formayı giyecek olan Ozan Tufan’ın, 6-8 numarada oynayabilecek futbolcu isteyen İsmail Kartal’ın elini büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın takımda en önemli eksiklik olarak gördüğü 6 ve 8 numaraya sürpriz transfer Ozan Tufan oldu.

Sezon başında köklü İngiliz kulübü Watford’a takımın Premier Lig'den düşmemesi durumunda 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu sezon sonuna kadar sarı lacivertlilere geri döndü.

Watford’da 7 maçta 335 dakika forma giyen Ozan Tufan’ın geçtiğimiz hafta baba olmasının, bebeğin bakım ve büyüme sürecinde aileye yakın olma isteğinin geri dönüş kararında etkili olduğu öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Efecan Karaca transferini bitiriyor Galatasaray maçından 4 gün önce...Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Efecan Karaca transferini bitiriyor! Galatasaray maçından 4 gün önce...Haberi Görüntüle

ERASMUS BİTTİ, YUVAYA GELDİ

Orta sahada 6 ve 8 numarayı en iyi oynayabilen yerli isimler arasında bulunan 26 yaşındaki oyuncunun İsmail Kartal’ın elini rahatlatması ve Fenerbahçe’ye farklı bir oyun sisteminde başrol oynaması bekleniyor. Sarı lacivertli takımda 7 numaralı formayı giyecek Ozan’ın Watford’ta ki sözleşmesinin aynı şartlar dahilinde devam edeceği öğrenildi. Taraftarlar da dün İstanbul’a ayak basmasının ardından sosyal medyada ‘Erasmus bitti ve Ozan döndü’ şeklindeki esprili paylaşımlar yaptı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Ozan Tufan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan