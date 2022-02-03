Fenerbahçe'de Ozan Tufan yuvaya döndü!

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın takımda en önemli eksiklik olarak gördüğü 6 ve 8 numaraya sürpriz transfer Ozan Tufan oldu.

Sezon başında köklü İngiliz kulübü Watford’a takımın Premier Lig'den düşmemesi durumunda 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu sezon sonuna kadar sarı lacivertlilere geri döndü.

Watford’da 7 maçta 335 dakika forma giyen Ozan Tufan’ın geçtiğimiz hafta baba olmasının, bebeğin bakım ve büyüme sürecinde aileye yakın olma isteğinin geri dönüş kararında etkili olduğu öğrenildi.

ERASMUS BİTTİ, YUVAYA GELDİ

Orta sahada 6 ve 8 numarayı en iyi oynayabilen yerli isimler arasında bulunan 26 yaşındaki oyuncunun İsmail Kartal’ın elini rahatlatması ve Fenerbahçe’ye farklı bir oyun sisteminde başrol oynaması bekleniyor. Sarı lacivertli takımda 7 numaralı formayı giyecek Ozan’ın Watford’ta ki sözleşmesinin aynı şartlar dahilinde devam edeceği öğrenildi. Taraftarlar da dün İstanbul’a ayak basmasının ardından sosyal medyada ‘Erasmus bitti ve Ozan döndü’ şeklindeki esprili paylaşımlar yaptı.

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