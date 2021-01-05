Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Eyüp Akcan'ın eğlenceli anları

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından takım otobüsünde klasikleşen görüntüler vardı. Arka beşlide bu kez Caner Erkin yoktu.

Ozan Tufan ve Sadık Çiftpınar'ın takıldığı isim ise genç Eyüp Akcan oldu. Genç futbolcuyu yanlarına çağıran futbolcular Eyüp'le şakalaşırken, Ozan Tufan, Eyüp'ün kendilerini maçlar öncesi motive ettiğini ifade etti.

Genç futbolcu ise kariyerinde iyi noktalara gelmek istediğini ifade etti. İşte Fenerbahçe takım otobüsünden keyifli anlar...

EYÜP AKCAN KİMDİR?

Fenerbahçe altyapısından yetişen 2002 doğumlu Eyüp Akcan, orta saha mevkisinde oynuyor. Eyüp Akcan, Hız Yayınları Marmara Spor'da futbol eğitimine başladı. 2016 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eyüp'e Erol Bulut, Sivas Belediyespor maçında kadroda şans vermişti.