MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! Son dakika transfer haberleri
GeriFutbol Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! Son dakika transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.04.2020 - 08:52,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! Son dakika transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! Son dakika transfer haberleri
Abone Olgoogle-news

Ekonomik anlamda yeni sezona rahat girmek isteyen Fenerbahçe'de satılacaklar listesinde Ozan Tufan ve Miha Zajc'ın isimleri ön plana çıkıyor. Sarı lacivertli yönetim, iki genç futbolcunun satışından ciddi bir gelir bekliyor.

Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriç’i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe’de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor.

Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen Sarı- Lacivertliler’de yönetim, Zajc ve Ozan Tufan’a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.

İKİ İSİMDEN 20 MİLYON EURO!

Fanatik'in haberine göre Zajc için 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro’luk bonservis bedellerinin konuşulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle