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GeriFutbol Fenerbahçe'de Ozan Tufan korkusu! Sahayı acı çekerek terk etti
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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2021 - 19:57 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ozan Tufan korkusu! Sahayı acı çekerek terk etti

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan korkusu! Sahayı acı çekerek terk etti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte sarı-lacivertlileri korkuttu. Başarılı futbolcu, ilk yarının bitmesinin ardından kendisini bir anda yere bıraktı.

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Ozan Tufan korkuttu.

İlk yarıda beklenen performansı sergileyemeyen milli futbolcu, hakemin 45 dakikanın son düdüğünü çalmasının ardından kendisini bir anda yere bıraktı. Omzundan problem yaşayan Ozan Tufan'a sağlık ekibi hemen müdahale etti.

ÇEKTİĞİ ACI KAMERALARA YANSIDI

Omzuna buz tedavisi uygulanan ve sağlık ekibiyle birlikte soyunma odasına giren milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle çektiği acı kameralara yansıdı.

Devre arasında tedavisi uygulanan Ozan Tufan oyundan çıkmadı ve ikinci yarıda da sahada kalmaya devam etti.

Fenerbahçede Ozan Tufan korkusu Sahayı acı çekerek terk etti

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