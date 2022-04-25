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Fenerbahçe'de Osayi ve Mert Hakan antrenmana çıkmadı

#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçede Osayi ve Mert Hakan antrenmana çıkmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçların yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Osayi-Samuel ve Mert Hakan antrenmana çıkmadı

Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai’nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK hazırlıklarına devam edecek.

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