Fenerbahçe'de Osayi ve Mert Hakan antrenmana çıkmadı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçların yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Osayi-Samuel ve Mert Hakan antrenmana çıkmadı
Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai’nin tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK hazırlıklarına devam edecek.