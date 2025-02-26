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Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in ayrılığı için 4 neden! Nijerya basını duyurdu

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#Fenerbahçe#Osayi Samuel#Transfer
Fenerbahçede Osayi Samuelin ayrılığı için 4 neden Nijerya basını duyurdu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:33

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Brigtht Osayi-Samuel ile ilgili, Nijerya basınında önemli bir habere yer verildi. Osayi'nin Fenerbahçe ile yola devam etmeyeceği aktarılan haberde, sebep olarak 4 madde sundu.

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Fenerbahçe ile Haziran 2025'e sözleşmesi sona erecek Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertlilerle yol ayrımında.

Yıldız oyuncuyla Fenerbahçe'nin anlaşamadığı bilinirken, oyuncunun neden sarı lacivertlilerde kalmayacağına dair Nijerya basını 4 ana maddede incelemeye aldı.

1 - SÖZLEŞME UZATMADA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Haberde, Fenerbahçe ile Osayi'nin yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı kaydedilirken, sarı lacivertlilerin teklif yaptığı ancak Osayi'nin bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Fenerbahçe'nin mali şartlarının Nijeryalı futbolcuya uymadığı aktarıldı.

2- MOURINHO'NUN GÜVENİNİ KAYBETTİ

Osayi-Samuel, Jose Mourinho yönetiminde önemli bir oyuncuydu ve Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sık sık yer alıyordu ancak 2025 yılına girilmesinin ardından Osayi formasını kaybetti. Mourinho'nun Osayi'yi oynatmamasının, gelecek planlarında olmadığı yönünde düşündürdüğü yazıldı.

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Fenerbahçede Osayi Samuelin ayrılığı için 4 neden Nijerya basını duyurdu


3- İNGİLTERE'DEN İLGİ VAR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace dahil olmak üzere, Osayi'ye birçok İngiliz kulübü ilgi gösteriyor. İngiltere'ye, ailesinin yanına dönmek istiyor. Sözleşmesinin sona ermesiyle beraber Premier Lig veya Championship'e dönme ihtmali yüksek.

4- OĞUZ AYDIN'IN YÜKSELEN PERFORMANSI

Oğuz Aydın, yılbaşından itibaren takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı ve hem hücumda hem de defansta yaptığı katkılarla Mourinho'yu etkiliyor. Aslında bir hücum oyuncusu olan Oğuz, kısa sürede sağ bek pozisyonuna da uyum sağlayarak, ilk 11'in değişilmezleri arasında yer aldı ve Osayi'nin pozisyonunu doldurdu.

Sözleşme belirsizlikleri, azalan maç süreleri ve formu yükselen oyuncuların rekabeti nedeniyle Osayi-Samuel'in bu yaz Fenerbahçe'den ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

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#Fenerbahçe#Osayi Samuel#Transfer

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