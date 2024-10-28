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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den maç sonunda dikkat çeken hamle! Sözleşme ve Galatasaray iddiaları sonrası...

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#FENERBAHÇE#Bright Osayi-Samuel#Bodrum Fk
Fenerbahçede Osayi-Samuelden maç sonunda dikkat çeken hamle Sözleşme ve Galatasaray iddiaları sonrası...
Selim Başeğmezer
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 08:59

Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettiği müsabaka sonrasında sarı - lacivertlilerin sağ beki Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken bir hareket geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Youssef En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada hata yapmayan Fenerbahçe, bu skorun ardından puanını 20'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 10 puanla 13. basamakta yer buldu.

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MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Manchester United maçının 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Defans hattında Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür'ün yerine Rodrigo Becao ile Filip Kostic yer aldı. Sarı kart cezalısı Fred'in yerine İsmail Yüksek; sağ kanatta da Dusan Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci'yi şans bulurken, Sebastian Szymanski'nin yerine Edin Dzeko sahaya çıktı.

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İKİNCİ KEZ ÇİFT FORVET

Sarı kart cezalısı Fred, bugün oynanan maçta forma giyemezken, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in tedavileri sürüyor. Bu isimlerin yanı sıra Samet Akaydin de teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

OSAYI'DEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabaka sonrası taraftarlar, takımı tribüne çağırdı.

Sarı - lacivertli futbolseverler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel için de özel tezahüratta bulundu.

Hakkında Galatasaray iddiaları çıkan Nijeryalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarların özel ilgisine formadaki armayı öperek cevap verdi.

Fenerbahçede Osayi-Samuelden maç sonunda dikkat çeken hamle Sözleşme ve Galatasaray iddiaları sonrası...

Osayi-Samuel'in bu hareketi sonrası tribünlerden büyük bir ses ve alkış geldi.

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#FENERBAHÇE#Bright Osayi-Samuel#Bodrum Fk

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