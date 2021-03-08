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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den ilk gol itirafı!

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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den ilk gol itirafı!

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golünü atan Bright Osayi-Samuel maçı değerlendirdi.

Osayi-Samuel'in açıklamaları şu şekilde:

Gol attığım için mutluyum. İlk golümdü. Her çıktığım maçta daha fazlasını vermeye gayret gösteriyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Attığım gol bana güven verdi. Daha iyi bir futbolcu olduğumu göstermeye çalışıyorum. Takım olarak maçı ne kadar istediğimizi gösterdik. İki gol atana kadar çok iyi oynadık. Sonrasında biraz geri çekildik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha iyi olacağız.

Fenerbahçede Osayi-Samuelden ilk gol itirafı

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