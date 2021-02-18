Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'den Emre Belözoğlu ve Mesut Özil itirafı

Osayi-Samuel'in açıklamaları şu şekilde:

Geleli çok uzun zaman olmadı. Takıma alıştım. İletişimimiz iyi. Birkaç maçta oynama fırsatı buldum, gösterdiğim performanstan da memnunum.

"Transferimde Emre Belözoğlu'nun fikirleri önemli oldu"

"Buraya gelmemde Emre Belözoğlu'nun sözleri çok etkili oldu. Benimle ve menajerimle konuşması bu fikri kafamda netleştirdi. Ailemle de görüştüm. Buraya gelmek benim için fırsat. Genç bir oyuncu olarak bu büyük kulübe gelip kendimi geliştirmek istedim."

"Gol pozisyonlarında kendimi geliştirmeliyim"

"Genç bir oyuncuyum ve geliştirebileceğim çok özellik var. Final pasları ve gol atma pozisyonlarında gelişebilirim. Bu konuda çalışıyorum. Hız ve dripling konusunda iyiyim ama sizi izleyenler daha fazla gol atıp pozisyona girmenizi beklerler. Bunları geliştirdikçe kulübün de kazanımı olacaktır. Burada çok iyi karşılandım. Kendimi çok rahat hissediyorum. İyi oynamak için kendimi geliştirmem gerekiyor: Burada olduğum sürece çalışmaya devam edeceğim."

İngiltere Championship ile Süper Lig kıyaslaması

"İlk maçımdaki mücadeleleri gördükten sonra ligin fiziğe dayalı bir lig olduğunu gördüm. Daha önce de izlemiştim. Fiziki rekabeti görüyordum. Championship'e göre tempo daha yavaş ama oyuncular daha teknik. Tutku da çok yüksek. Galatasaray maçının öncesi ve sonrasındaki tepkileri gördüğümde tutkuyu çok yüksek gördüm."

"Mesut Özil'den çok şey öğreniyorum"

"Mesut Özil çok önemli bir oyuncu. Real Madrid'de oynamış bir isim. Onun geldiğini duyunca buraya gelme konusunda doğru kararı verdiğimi bir daha anladım. İdmanlarda ondan çok şey öğreniyorum. Gelişmeye açık bir oyuncuyum ve 2-3 hafta içinde bile ondan çok şey öğrendim."

"İngiltere'deki Türk arkadaşlarım bana taraftarları anlatmıştı"

"Futbolcu için baskı her zaman var. Nerede olursanız olun. Bu baskıyı kendime güven kazandırmak için kullanıyorum. Taraftarların hissettirdiği şeyler bana olumlu yönler katıyor. Baskı hissetmiyorum, onlara nasıl iyi futbolcu olduğumu göstermeye çalışıyorum. Bana çok mesaj attılar. Daha önce Fenerbahçe taraftarlarının videolarını da izlemiştim. Çok çılgınlar. İngiltere'deki Türk arkadaşlarım da bana Fenerbahçe taraftarının ne kadar çılgın olduğunu söylemişti ama yakından gördüğümde çok daha iyi anladım. Seyircisiz maçlara giderken bizi 500-600 kişi bizi yolcu ediyor. Bu çok güzel."

"Manchester United beni istedi"

"16 yaşındayken Manchester United'ın scout aracılığıyla beni istediği doğru ama ben Blackpool'a gitme kararı aldım. Bu karar verdiğim en doğru karardı. Manchester United ve Chelsea gibi bir kulübe giderseniz genç bir oyuncu olarak o şehirlerde çok fazla takip edilirsiniz. Ben o dönem ailemle konuştuğumda oynayıp kendimi geliştirebileceğim bir takıma gitmem gerektiği fikrinde birleştik. Bu şekilde doğru kararları vermeye çalışıyorum."

"Dünyanın en iyi kanat oyuncusu olabilirim"

"Kendime koyduğum limit yok. Kişisel olarak amacım kendimi geliştirmek. Son iki yıla baktığımız zaman en iyi sezonlarımı geçirdim. Kendimi geliştirdiğim sürece en iyi yere geleceğim. Bu Fenerbahçe'de de olur başka bir yerde de. Kendimi doğru geliştirirsem dünyanın en iyi kanat oyuncularından olabilirim. Bunu iyi çalışarak gerçekleştirebilirim."

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