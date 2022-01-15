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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel: "Takım olarak iyi değildik"

#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig
Fenerbahçede Osayi-Samuel: Takım olarak iyi değildik

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa karşılaşmayı değerlendirdi.

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Takım olarak maçın genelinde iyi oynamadıklarını söyleyen Osayi-Samuel, "Takım olarak iyi değildik. Daha iyi oynamalıydık. Maça iyi başladık. İlk 15-20 dakika daha iyiydik. Oyunun devamında performansımız düştü. Mutsuzuz. Sonuç itibarıyla takım içinde iyi oyuncularımız var. İyi çalışmamız gerekiyor, daha iyi çalışmamız gerekiyor. Birbirimize inanmamız, en iyisi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Maçta fazla pozisyon üretemediklerini kaydeden Ferdi Kadıoğlu, "Hocamız bugün beni sol bek olarak oynattı. En iyimi ortaya koymaya çalıştım. Sonuç 1-1'di. İstediğimiz sonuç bu değildi. Kısa süredir yeni hocayla çalışıyoruz. Zaman içerisinde çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Maç içerisinde pozisyon üretemedik çok fazla. Bu nokta üzerine çalışmalıyız." dedi.

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Jose Sosa ise "Oyunun son bölümünde gol yemek bizim için üzücü oldu. 3 puan almak istiyorduk ama maçın geneline baktığımızda beraberliğin adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Yeni hocamızla yeni bir süreçteyiz. Daha çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig

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