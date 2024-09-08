Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku! Galatasaray derbisini kaçırabilir

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Ligde Rize ve Alanya maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Osayi-Samuel Nijerya Milli Takımı’ndan da sakatlığı nedeniyle çıkarılmıştı.
İstanbul’a döndükten sonra tedavisinin ardından takımla çalışmaya başlayan 26 yaşındaki futbolcu önceki gün çift kale maçta arka adalesinden yeniden sakatlandı. Çalışmaya devam edemeyen Nijeryalı futbolcunun en az 3 maç takımdan uzak kalmasından endişe ediliyor.
Kesin durumu çekilecek MR sonrası belli olacak 26 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarını kaçırabileceği ifade edildi.