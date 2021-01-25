Fenerbahçe'de Osayi-Samuel Rize’de sahada!

450 bin Pound’a transferi tamamlanacak olan 23 yaşındaki oyuncu bu hafta İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Samuel-Osayi, takıma tamamen hazır bir şekilde katılacak. Bu nedenle Erol Bulut’un, yeni öğrencisini önümüzdeki hafta oynanacak Rize maçının kadrosuna alması bekleniyor. (Fanatik)

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