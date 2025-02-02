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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için karar günleri! UEFA lisansı ve Süper Lig...

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#Fenerbahçe#Osayi#TFF
Fenerbahçede Osayi-Samuel için karar günleri UEFA lisansı ve Süper Lig...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

Sarı lacivertli yönetimin tüm çabalarına karşın sözleşme yenilemeye yanaşmayan Bright Osayi-Samuel’in TFF’ye verilen kadrodan çıkartılıp sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatılması gündeme geldi.

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Fenerbahçe'de, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile yapılan mukavele yenileme görüşmelerinde hâlâ bir sonuca varılmaması keyifleri kaçırdı.

Bu durumun Nijeryalı sağ bekin sahadaki performansına olumsuz yansıması üzerine Kızılyıldız’dan Ongjen Mimovic’in transfer eden sarı lacivertliler kritik bir karar aşamasına geldi.

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Osayi-Samuel’in TFF listesinden çıkarılması, Avrupa Ligi maçları için UEFA’ya bildirilecek kadroda ise yer alması bekleniyor. Karar bu şekilde olması halinde tecrübeli futbolcu Türkiye’deki karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

TEKLİF GELİRSE...

Bu arada Premier Lig veya Championship’ten teklif gelmesi halinde Osayi-Samuel’in en geç yarın Fenerbahçe’den ayrılıp İngiltere’ye gitmesi de söz konusu.

27 yaşındaki futbolcu, 2021’den bu yana sarı lacivertli formayla çıktığı 163 resmi maçta 7 gol attı, 14 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Osayi#TFF

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