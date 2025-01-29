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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel defteri kapanıyor

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#Transfer#Süper Lig#Fenerbahçe
Fenerbahçede Osayi-Samuel defteri kapanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 16:33

Fenerbahçe'de uzun süredir sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamayan Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel'in ligin ikinci devresinde lisansının çıkartılmayacağı iddia edildi.

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Ara transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Kadrosunu Milan Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic'i de renklerine bağlamak üzere.

OSAYI-SAMUEL'İN İSMİ LİSTEYE YAZILMAYACAK!

NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe yönetimin yeni sözleşme imzalama girişimlerine uzun süredir olumlu cevap vermeyen Nijeryalı savunmacının ismi Süper Lig'in ikinci yarısı için TFF'ye verilecek listede yer almayacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkıp 1 asist üreten Bright Osayi-Samuel'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

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#Transfer#Süper Lig#Fenerbahçe

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