Fenerbahçe'de Osayi-Samuel defteri kapanıyor

Haberin Devamı

Ara transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Kadrosunu Milan Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic'i de renklerine bağlamak üzere.

OSAYI-SAMUEL'İN İSMİ LİSTEYE YAZILMAYACAK!

NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe yönetimin yeni sözleşme imzalama girişimlerine uzun süredir olumlu cevap vermeyen Nijeryalı savunmacının ismi Süper Lig'in ikinci yarısı için TFF'ye verilecek listede yer almayacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkıp 1 asist üreten Bright Osayi-Samuel'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.