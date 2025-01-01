Fenerbahçe'de Osayi-Samuel de Batshuayi gibi Galatasaray'a bedava gider mi?

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Futbolda bu sezonun en çok ses getiren transferlerinden biri, Michy Batshuayi’nin bedelsiz olarak Fenerbahçe’den Galatasaray’a gitmesiydi. Nijerya medyasından Pulse Sport’un iddiasına göre, sarı lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Bright Osayi-Samuel de Galatasaray ile prensipte anlaştı ve resmi imza atmak için sezon sonunu beklemeye başladı. Osayi-Samuel’in vatandaşı Victor Osimhen’in de devreye girdiği ileri sürülen bu transferin gerçekleşme ihtimali artık daha da yüksek, zira FİFA kuralları gereği sözleşmeleri 2025 Haziran’ında sona erecek oyuncular, bugünden itibaren istedikleri kulüple görüşme yapabilecek.

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4 BÜYÜKLERİ SIKINTILI GÜNLER BEKLİYOR

Şüphesız Osayi-Samuel ‘bonservis bedelsiz transfer olma ve dilediği kulüple görüşme hakkını elde eden’ tek futbolcu değil. TFF kayıtlarına göre, kiralıklar hariç Fenerbahçe’de 7, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’da 5’er futbolcunun sözleşmeleri haziranda sona erecek. Bu oyuncuların çoğunun halen takımlarında ilk 11 oynadıkları dikkate alındığında 4 büyüklerin yöneticilerini sıkıntılı günlerin beklediği bir gerçek. Bu yönden en çok zorlanacak takım Fenerbahçe olarak görülüyor. Sarı lacivertlilerde, Osayi-Samuel’in yanı sıra Dzeko, Kostic, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Ertuğrul Çetin ve kadro dışı olan Serdar Aziz’in sözleşmeleri sezon sonu bitecek.

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FENERBAHÇE HAYATİ KARARLAR VERECEK

Bu noktada Fenerbahçe yönetiminin özellikle Dzeko, Tadic, Osayi-Samuel ve İrfan Can hakkında vereceği kararlar hayati önem taşıyor. Kaliteleri tartışılmaz olan bu oyuncuları takımda tutmak da, gönderip yerlerine yenilerini almak da milyonlarca Euro’luk fatura demek. Sadece bununla da kalmıyor; bu futbolcuların gitmesi halinde oyun sistemi de mecburen değişecek. Benzer durum Galatasaray için de geçerli. Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Westerlo’ya kiralanan Emin Bayram’ın sözleşmeleri haziran ayında sona erecek.

MUSLERA GiBiSiNi BULMAK ÇOK ZOR

Galatasaray’ın son yıllarda kazandığı başarılarda büyük payı olan Muslera kalitesinde bir kaleci bulmak zor ve maliyetli. Defansın bel kemiği Abdülkerim ve asist kralı Mertens’i de ekleyince sarı kırmızılıların işinin ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş’ta Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Trabzonspor’da da Enis Bardhi, Edin Visca, Umut Bozok, Poyraz Efe Yıldırım ve Stefano Denswil’in sözleşmeleri bitiyor. Siyah beyazlıların Mert, Ersin, Necip, bordo mavililerin ise Visca ile yeniden masaya oturmaları bekleniyor.

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FENERBAHÇE (7)

İrfan Can Kahveci 9.5 milyon Euro

Bright-Osayi Samuel 8 milyon Euro

Filip Kostic 6 milyon Euro

Dusan Tadic 3 milyon Euro

Edin Dzeko 2.2 milyon Euro

Ertuğrul Çetin 450 bin Euro

Serdar Aziz 200 bin Euro

BEŞiKTAŞ (5)

Arthur Masuaku 3.5 milyon Euro

Ersin Destanoğlu 2 milyon Euro

Jonas Svensson 1.7 milyon Euro

Mert Günok 1.2 milyon Euro

Necip Uysal 550 bin Euro

GALATASARAY (5)

Fernando Muslera 1 milyon Euro

Abdülkerim Bardakcı 7.5 milyon Euro

İsmail Jakobs 8 milyon Euro

Hakim Ziyech 5 milyon Euro

Dries Mertens 1.8 milyon Euro

TRABZONSPOR (5)

Enis Bardhi 4.7 milyon Euro

Stefano Denswil 2.1 milyon Euro

Edin Visca 1.8 milyon Euro

Umut Bozok 1.4 milyon Euro

Poyraz Efe Yıldırım 1.1 milyon Euro