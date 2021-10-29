Fenerbahçe'de Osayi cezalı! Altay ve Kim dönüyor...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Savcı sucluyu bulduVe beklenen oldu... Savcı 'suclu'yu buldu!#Alec Baldwin
Efendiler Her fırsatta Atatürke minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyinizEfendiler! Her fırsatta Atatürk'e minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyiniz#Cumhuriyet
Z kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurduZ kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurdu!#Z Kuşağı
Cumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyızCumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız#29 Ekim
Fahiş fiyat soruşturmasında karar Zincir marketlere milyonlarca lira cezaFahiş fiyat soruşturmasında karar! Zincir marketlere milyonlarca lira ceza#Zincir Merket
Koronavirüste kâbus Yeni etki ortaya çıktı: Son dönemde giderek artıyorKoronavirüste kâbus! Yeni etki ortaya çıktı: Son dönemde giderek artıyor#Koronavirüs
Yüz binlerce kişi bunu bekliyordu En büyük ikinci kripto parada rekorYüz binlerce kişi bunu bekliyordu! En büyük ikinci kripto parada rekor#Ethereum
ABD iki ülke için alarma geçti Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...ABD iki ülke için alarma geçti! Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...#ABD
Çift doz aşı olanlara uyarı Tecrit Profesöründen ezber bozan sözlerÇift doz aşı olanlara uyarı! 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler#Koronavirüs
Avlayana para veriliyor Önemli değişiklikAvlayana para veriliyor! Önemli değişiklik#Balon Balığı
Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...#Müzik
Bugün en güzel bayram'Bugün en güzel bayram!'#29 Ekim
Linete tepki gösteren Aslı Şenden geri adımLinet'e tepki gösteren Aslı Şen'den geri adım#Linet
Ankaradan Washingtona F-35 krizi için üç çözüm önerisiAnkara'dan Washington'a F-35 krizi için üç çözüm önerisi#F-35
Rüya çift ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia ettiRüya çift ayrıldı: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduğunu iddia etti#Gigi Hadid
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Osayi cezalı! Altay ve Kim dönüyor...

#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig
Fenerbahçede Osayi cezalı Altay ve Kim dönüyor...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Haberin Devamı

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, yarın kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, yarın sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu