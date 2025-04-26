Fenerbahçe'de orta sahaya dinamo! Mourinho çok istiyor

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Fenerbahçe forvet için sezon sonunda boşa çıkacak Jonathan David’in peşine düşmüştü. Sarı-Lacivertliler, orta saha için de yine sözleşmesi bitecek bir yıldızı takibe aldı: Frank Anguissa!

Napoli’de çok iyi bir sezon geçiren Kamerunlu orta saha oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR AMA...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki yıldızın kontratında ‘2 yıl uzatma’ opsiyonu bulunuyor ancak bu çift taraflı bir madde.

Napoli, Anguissa’yı bedava kaybetmek istemese de; başarılı orta saha oyuncusu, bu maddenin kullanılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

MOURINHO İYİ TANIYOR

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Kamerunlu futbolcu için Fransa’dan Monaco’nun istekli olduğu, Chelsea’nin de durumu takip ettiği belirtildi. Mourinho’nun İngiltere’de ve Roma’da çalıştığı dönemde sık sık rakip olduğu yıldız futbolcuyu çok istediği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Orta sahanın merkezinde görev yapan Anguissa bu sezon ligde 30 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.