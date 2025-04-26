×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de orta sahaya dinamo! Mourinho çok istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Frank Anguissa
Fenerbahçede orta sahaya dinamo Mourinho çok istiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 10:01

Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe forvet için sezon sonunda boşa çıkacak Jonathan David’in peşine düşmüştü. Sarı-Lacivertliler, orta saha için de yine sözleşmesi bitecek bir yıldızı takibe aldı: Frank Anguissa!

Napoli’de çok iyi bir sezon geçiren Kamerunlu orta saha oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR AMA...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki yıldızın kontratında ‘2 yıl uzatma’ opsiyonu bulunuyor ancak bu çift taraflı bir madde.

Napoli, Anguissa’yı bedava kaybetmek istemese de; başarılı orta saha oyuncusu, bu maddenin kullanılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

Fenerbahçede orta sahaya dinamo Mourinho çok istiyor

MOURINHO İYİ TANIYOR

Haberin Devamı

Kamerunlu futbolcu için Fransa’dan Monaco’nun istekli olduğu, Chelsea’nin de durumu takip ettiği belirtildi. Mourinho’nun İngiltere’de ve Roma’da çalıştığı dönemde sık sık rakip olduğu yıldız futbolcuyu çok istediği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Orta sahanın merkezinde görev yapan Anguissa bu sezon ligde 30 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.

Gözden KaçmasınPortekiz, mili takıma Mourinhoyu istiyorPortekiz, mili takıma Mourinho'yu istiyor!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Frank Anguissa

BAKMADAN GEÇME!