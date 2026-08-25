Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine yerli sürpriz! Geri dönüyor

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
STOPER BÖLGESİNE TAKVİYE
Fanatik'in haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılığı sonrası stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler transferde mutlu sona yaklaştı.
AL-HILAL SICAK BAKIYOR
Ligdeki yabancı kontenjanı da Yusuf Akçiçek'in ilk iki maçta kadroya alınmamasına neden oldu. Lacivert-Beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncu için gelen tekliflere açık. Şu ana kadar Fenerbahçe dışında teklif yapan bir takım olmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, altyapısından yetişen eski oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Al-Hilal, kiralama opsiyonuna da sıcak bakıyor.
FARK 1 MİLYON EURO
Ancak iki kulüp, Yusuf’un maaşının paylaşımı konusunda anlaşmadı. Genç stoperin yıllık ücreti 6 milyon Euro. Fenerbahçe, bunun en az yarısının Suudi ekibi tarafından ödenmesini istiyor. Al-Hilal ise daha düşük bölümünü karşılayabileceğini iletti. Bu rakamın 2 milyon Euro olduğu öne sürüldü.
İMZAYA GELECEK
İki takım arasında görüşmeler devam ediyor. Maaş konusunda orta yol bulunursa yönetim, Yusuf’u hemen İstanbul’a getirip imzayı attıracak.