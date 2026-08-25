Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine yerli sürpriz! Geri dönüyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

STOPER BÖLGESİNE TAKVİYE

Fanatik'in haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılığı sonrası stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler transferde mutlu sona yaklaştı.

AL-HILAL SICAK BAKIYOR

Ligdeki yabancı kontenjanı da Yusuf Akçiçek'in ilk iki maçta kadroya alınmamasına neden oldu. Lacivert-Beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncu için gelen tekliflere açık. Şu ana kadar Fenerbahçe dışında teklif yapan bir takım olmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, altyapısından yetişen eski oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Al-Hilal, kiralama opsiyonuna da sıcak bakıyor.

Haberin Devamı

FARK 1 MİLYON EURO

Ancak iki kulüp, Yusuf’un maaşının paylaşımı konusunda anlaşmadı. Genç stoperin yıllık ücreti 6 milyon Euro. Fenerbahçe, bunun en az yarısının Suudi ekibi tarafından ödenmesini istiyor. Al-Hilal ise daha düşük bölümünü karşılayabileceğini iletti. Bu rakamın 2 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

İMZAYA GELECEK

İki takım arasında görüşmeler devam ediyor. Maaş konusunda orta yol bulunursa yönetim, Yusuf’u hemen İstanbul’a getirip imzayı attıracak.