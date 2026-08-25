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Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine yerli sürpriz! Geri dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Transfer
Fenerbahçede Oosterwoldenin yerine yerli sürpriz Geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 08:21

Jayden Oosterwolde'nin ayrılığı sonrası stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek transferinde sona yaklaştı.

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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STOPER BÖLGESİNE TAKVİYE
Fanatik'in haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılığı sonrası stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler transferde mutlu sona yaklaştı.

Fenerbahçede Oosterwoldenin yerine yerli sürpriz Geri dönüyor

AL-HILAL SICAK BAKIYOR
Ligdeki yabancı kontenjanı da Yusuf Akçiçek'in ilk iki maçta kadroya alınmamasına neden oldu. Lacivert-Beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncu için gelen tekliflere açık. Şu ana kadar Fenerbahçe dışında teklif yapan bir takım olmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, altyapısından yetişen eski oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Al-Hilal, kiralama opsiyonuna da sıcak bakıyor.

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FARK 1 MİLYON EURO
Ancak iki kulüp, Yusuf’un maaşının paylaşımı konusunda anlaşmadı. Genç stoperin yıllık ücreti 6 milyon Euro. Fenerbahçe, bunun en az yarısının Suudi ekibi tarafından ödenmesini istiyor. Al-Hilal ise daha düşük bölümünü karşılayabileceğini iletti. Bu rakamın 2 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçede Oosterwoldenin yerine yerli sürpriz Geri dönüyor

İMZAYA GELECEK
İki takım arasında görüşmeler devam ediyor. Maaş konusunda orta yol bulunursa yönetim, Yusuf’u hemen İstanbul’a getirip imzayı attıracak.

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#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Transfer

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