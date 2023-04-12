Fenerbahçe’de Oosterwolde takımla çalıştı

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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM



Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King’in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Luan Peres’in de bireysel çalışmaları sürüyor.



Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.