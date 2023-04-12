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Fenerbahçe’de Oosterwolde takımla çalıştı

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Süper Lig
Fenerbahçe’de Oosterwolde takımla çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 19:24

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 29’uncu haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, takımla birlikte çalıştı.

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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King’in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Luan Peres’in de bireysel çalışmaları sürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Süper Lig

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