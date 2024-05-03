Fenerbahçe'de Oosterwolde mucizesi! Konyaspor maçından sonra...

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bugün yapılan çalışma ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

OOSTERWOLDE SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI! KONYASPOR MAÇINDAN SONRA TAKIMA DÖNEBİLİR

Dün İstanbul'a gelen ve 'Kral geri döndü' paylaşımı yapan Jayden Oosterwolde, bugünkü antrenmanda bireysel saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Hollandalı futbolcu, dizinden çekilecek kontrol MR'ı sonrası her şey yolunda giderse Konyaspor maçının ardından takımla çalışmalara başlayabilir.