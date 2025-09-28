Fenerbahçe'de önce tepki, sonra destek: Talisca, penaltı şanssızlığını bozdu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında taraftarının önünde Antalyaspor'u ağırladı.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Talisca ve Szymanski'nin golleriyle 2-0 kazanırken, penaltı anında yaşananlar dikkat çekti.

KADIKÖY'DE PENALTI

Karşılaşmanın 62. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta Dorgeles Nene’nin ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan döndü. Seken topa hareketlenen Nene, Kenneth Paal’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Yılmaz tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

TARAFTARDAN TALISCA'YA TEPKİ





Talisca atışı kullanmak üzere topu eline aldı. Bu esnada penaltının kullanılacağı kaleye yakın tribünlerden yoğun bir ıslık sesi yükseldi. Sarı-lacivertli futbolcular, Okul Açık Tribünü'ne giderek sakin olmaları uyarısı yaparken, daha sonra 'Anderson Talisca' tezahüratları yapıldı. Brezilyalı futbolcu atışı kullanarak penaltıyı gole çevirdi.

GÖZTEPE VE ALANYA MAÇLARINDA KAÇIRMIŞTI

Brezilyalı yıldız, bu sezon daha önce Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.

GELENEĞİ BOZDU, KÖŞEYİ DEĞİŞTİRDİ





Eleştirilere rağmen topun başına geçen Talisca, bu kez hata yapmadı. Köşesini değiştirerek kullandığı penaltıyı gole çeviren tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

Öte yandan Talisca, bu sezon 3. girişiminde ilk penaltı golünü kaydetti.

2. GOLÜNÜ ATTI

31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 2. golünü attı. Talisca'nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde de 1 golü bulunuyor.

SZYMANSKI HESABI AÇTI





Sarı-lacivertlilerin ikinci golü Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'den geldi. 26 yaşındaki futbolcu, maçın 90+2. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan sert ortasında kaleci Julian topu elinden kaçırırken, Szymanski arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Polonyalı futbolcu, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynanan mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.

Mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski, 87. dakikada Talisca'nın yerine dahil oldu.