Fenerbahçe'de ön plana çıkan 7 'lider' futbolcu!

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Vitor Pereira ile ligde 8 maçta topladığı 19 puanla milli araya lider giren Fenerbahçe’de bazı oyuncular performanslarıyla dikkat çekti. Altay lig ve Avrupa’da 12 maçta da 90’ar dakika giyerek takımın en fazla sahada kalan ismi olarak öne çıkarken, defansta Kim, Szalai, orta sahada kaptan Gustavo, Mesut ve Ferdi, fovette ise Valencia performanslarıyla en dikkat çeken isimler oldu.

· Altay Bayındır: 12 maçta 1088 dakika sahada kalan Altay takımın en fazla oynayan ismi. 12 maçta 12 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.

· Min-Jae Kim: Fenerbahçe’de yılın transferi olarak öne çıkan 24 yaşındaki Güney Koreli yıldız, 7 lig 2 de Avrupa Liginde toplam 784 dakika sahada kaldı. 1 sarı kart gördü. Ligde maç başına %87 pas, %71 ilk müdahalede topu kazanma, 3,7 hava topu kapma istatistikleriyle güven verdi.

· Attila Szalai: Geçen yıl devre arası transferiyle Fenerbahçe’ye gelen 23 yaşında, 1.92 boyundaki Attila Szalai Süper Lig’de 7 maçta 90 dakika, 1 maçta da 68 dakika sahada kaldı, Avrupa Ligi’nde onanan 2 alama 2 lig maçında da 90’ar dakika sahada kaldı. Maç başına 0,9 şut, yüzde 75 pas, yüzde 60 ilk müdahaleyi kazanma, yüzde 2.6 hava topu kapma yüzdesiyle görev yaptı

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FERDİ, PEREIRA'YI YANILTMADI

· Ferdi Kadıoğlu: 7 Lig, 2 Avrupa Lig ön eleme 2 de Avrupa liginde olmak üzere838 dakika sahada kaldı. Süper ig’de 2 gol 1 asisti bulunan genç yıldızın Helsinki maçında da 1 asisti var. 2 gol, 2 asisti var. Ligde maç başına %0.6 şut, %76 pas, %51 ilk müdahaleyi kazanma ortalamasıyla oynadı.

· Luiz Gustavo: 12 resmi maçta 1.066 dakika sahada kaldı, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Ligde maç başına 0,8 şut, %86 pas, %49 ilk müdahaleyi kazanma, %0.5 hava topu kazanma istatistiğine sahip. Gustavo’nun 1 golü, Helsinki maçında da 1 asisti, 3 ligde 1 Avrupa’da 4’te sarı kartı var.

· Mesut Özil: 9 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı. Ligde maç başına 0.3 şut, %84 pas, %50 ilk müdahaleyi kazanma, 0.2 hava topunu kazanma ve 1,3 isabetli orta yüzdesiyle görev yaptı

VALENCIA'DAN 5 GOL, 2 ASİST

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· Enner Valencia: 2’si ligde, 3’ü Avrupa’da olmak üzere 5 gol attı, 2 asist yaptı. Ligde 1.7 şut, % 77 pas, % 30 ilk müdahaleyi kazanma, % 0.7 hava topu kapma, 1.7 şut istatistikleri bulunmakta.