Fenerbahçe'de ön liberoya Vinicius Souza, 8 numaraya Cristian Medina! Transferlere ödenecek ücret netleşti

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Ferdi Kadıoğlu’nun 30 milyon Euro’ya İngiltere Premier Lig kulüplerinden Brighton’a satılmasıyla mali açıdan rahatlayan Fenerbahçe yönetimi, transferde yeniden gaza bastı. Orta sahada ön libero ve 8 numara mevkilerine oyuncu arayan sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı’nın kontrolünde sürdürülen transfer çalışmalarında iki isim öne çıktı: Vinicius Souza ve Cristian Medina.

SELAHATTİN BAKİ DEVREYE GİRDİ

Championship ekibi Sheffield United forması giyen Brezilyalı ön libero Vinicius Souza için 15 milyon Euro talep ediliyor. İngiliz kulübü, geçen yıl 12.5 milyon Euro’ya Belçika’nın Lommel takımından aldığı 25 yaşındaki futbolcuyu kâr etmeden satma niyetinde değil. Sarı lacivertliler ise Sheffield United’ın transfer komitesinde yer alan eski yönetici Selahattin Baki’yi devreye sokarak rakamı indirmeye çalışıyor.

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2 EYLÜL’E KADAR TRANSFER BİTECEK

8 numara pozisyonuna düşünülen Cristian Medina ise Boca Juniors’ta oynuyor. Bu ay başında yenilediği sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 18 milyon Euro olan 22 yaşındaki futbolcu için yapılan pazarlıklarda Arjantin kulübünün 10 milyon Euro’ya kadar indiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa Ligi maçları için UEFA’ya son kadro bildirim tarihi olan 2 Eylül’e kadar orta saha transferlerini tamamlamayı hedefliyor.

FERDİ SONRASI YENİ AYRILIKLAR KAPIDA

Fenerbahçe yönetimi yeni bir ‘kazan kazan’ projesi olarak gördüğü Vinicius Souza ve Medina transferleriyle iki futbolcudan hem sportif hem de mali açıdan büyük kazanç elde etmeyi hedefliyor. Vinicius Souza ve Medina’nın gelişinin ardından, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği futbolculardan Ryan Kent, Miha Zajc, Rade Krunic, Luan Peres ve Emre Mor’la yolların kısa sürede ayrılması amaçlanıyor.