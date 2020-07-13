Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz tarihe geçti!

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig’de ilk kez bir karşılaşmada ilk 11’de görev aldı.

Profesyonel kariyerindeki ilk maçını, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a karşı oynayan Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girmişti.

Ömer Faruk, 16 yıl 317 günle Fenerbahçe’de Süper Lig’de ilk 11’de forma giyen en genç oyuncu oldu. İlk yarıda fazla pas alamadığı için etkili olamayan, buna karşın ikinci devre daha başarılı gözüken genç futbolcu, 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu’na bıraktı.

ÖMER FARUK SİVAS MAÇINDA NE YAPTI?

Süre (dakika) 62

Topla buluşma 22

Pas 15

Pas yüzdesi 86.7

İkili mücadele 10

Kazandığı iki. müc. 5

Başarılı çalım 3

Yapılan faul 1

Yaptığı faul 2

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