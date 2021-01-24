Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz son kararını verdi! 40 milyon euro...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga takımlarından Schalke 04 ile anlaşmak üzere...

Almanya'dan Schalke ve Dortmund'un ilgilendiği genç futbolcunun tercihini daha fazla süre alabileceğini düşündüğü Schalke'den yana kullandığı belirtiliyor.

Uzun süredir Ömer Faruk Beyaz'ı takip eden Schalke'nin transferi bitirmeyi çok istediği, Alman ekibinin scout ekibinin de transfer için olumlu rapor verdiği kaydediliyor.

SÖZLEŞMEDE 40 MİLYON EUROLUK MADDE

17 yaşındaki futbolcunun yeteneğine oldukça güvenen ve futbolcunun geleceğinin parlak olduğunu düşünen Schalke'nin Ömer Faruk ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Takvim'in haberine göre ise Schalke'nin genç futbolcu ile yapacağı sözleşmeye 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyacağı da belirlendi.

Ömer Faruk Beyaz, Schalke'de milli futbolcumuz Ozan Kabak ve Türk asıllı futbolcular Suat Serdar, Can Bozdoğan, Levent Mercan, ve Kerim Çalhanoğlu ile birlikte forma giyecek.

EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMIŞTI! ''ÜZÜLDÜĞÜM NOKTA...''

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz ile yaptıkları görüşmelerin olumsuz devam ettiğini belirtmiş ve ''Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında “en genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." sözlerini kullanmıştı.

''OLUMLU BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR''

Belözoğlu, ayrıca ''Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Bizim hedefimiz, hayalimiz Fenerbahçe'nin kendi değerlerini çıkarması ve onlarla yürümesidir. Bu süreçte onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama olumlu gitmiyor, gideceğini de düşünmüyorum.'' demişti.

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